قبلات وأحضان من إريانا جراند لشخص مجهول فى أحد البارات بكاليفورنيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت إحدى الكاميرات تواجد النجمة العالمية إريانا جراند داخل أحد البارات يوم السبت الماضى، فى شوارع منطقة نورثريدج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مشارف ولاية لوس أنجلوس، وهي في وضع عاطفي مع رجل غير مشهور.

وظهرت جراند في البار الذى سمي بـ "بار لوي" وهي تقبل الرجل الذي جلست بجواره قبلات حارة، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بدون الكشف عن ملامح الرجل الذي أصبح حديث الساعة في وسائل الإعلام العالمية.

واستطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن تكتسب خبرة كبير فى عام 2017 من جولتها الغنائية " Dangerous Woman Tour " والتى استمرت تسعة أشهر، وحققت 71.1 مليون دولار من 75 حفلا غنائيا.

وبعد عامين على خلفية تصدر ألبومين لإريانا جراند الرسوم البيانية، وسلسلة من الأغانى السينجل، وعدد كبير من الجوائز والإشادة من قبل النقاد، حققت جراند مضاعف بجولتها الغنائية The Sweetener World Tour عن جولة 2017، فحسب موقع "بيلبورد" أن بعد اختتام الجولة الغنائية حصدت 146.4 مليون دولار و1.3 مليون تذكرة تم بيعتها وفقا لـ " Billboard Boxscore " حيث احيت جراند 97 حفلا.

يذكر أن النجمة الشابة إريانا جراند بدأت حياتها المهنية عام 2008، وبفضل موهبتها الفريدة تحولت لواحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، لم يعرف الكثير من محبى إريانا جراند أن فى العاشرة من عمرها شاركت فى "مؤسسة جنوب فلوريدا للأطفال "، وتقوم هذه المؤسسة بمساعدة مجموعة من الشباب الذين يهتمون بالغناء كما شاركت بسلسلة طويلة من الأعمال الخيرية، وتقوم أيضاً بجمع الأموال الخيرية، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها إريانا " thank u, next " و"side to side " و"break up with your girlfriend, i'm bored " و"rings 7" و" break free" و"the way"، وغيرها.