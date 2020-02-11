محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الملحن مصطفى جاد ونجلها زين. وعلقت كارمن على الصورة: "صورة بعنوان، الحب الحب البوس البوس ". يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد 2017، وأنجبا ابنهما زين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البوس البوس".. كارمن سليمان تنشر صورة مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.