الشيخ محمود التهامي: "أغنية حسن شاكوش مسروقة من لحن إسرائيليِ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شن المنشد الشيخ محمود التهامي هجومًا واسعًا على أغاني المهرجانات عامة ومهرجان "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش خاصة.

وقال الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، إن وصول أغنية بنت الجيران للترند الثاني عالميا على موقع الأغاني "ساوند كلاود"، يؤكد أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والكيان الصهيوني هما المحركان الرئيسيان لشركات جوجل واليوتيوب، وكل المحركات الإعلامية على مستوى العالم، كما أن لهم علاقة كبيرة بموسيقى المهرجانات فى مصر ورغبتهم في انتشارها حتى تصل لهذه المرحلة.

وتابع الشيخ محمود: "الإعلام الصهيوني يساعد على ترويج المهرجانات الشعبية فى مصر حتى تساعد على نشر الانحلال الأخلاقي وانحلال الذوق العام الذى وصل له الشعب المصري"، مشيرا إلى أن "هذه النوعية من الأغاني تحاول إسرائيل فرضها على المجتمع ككل".

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وأوضح أن لحن مهرجان "بنت الجيران" هو فى الأساس إسرائيلى، قائلا: "محركات البحث العالمية لا تمجد فى أغاني حسن شاكوش والمهرجانات بقدر تمجيدهم فى ثقافتهم التى فرضوها علينا، والخطوة القادمة بعد انتشار الأغنية على مستوى عالمي وهتلاقي الصهاينة بيقولوا ده لحن مأخوذ من عندنا في إسرائيل".

يُذكر أن أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال احتلت رقم 2 عالميا في تطبيق ساوند كلاود للأغاني الأكثر استماعا.