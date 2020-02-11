فيديو.. لماذا رفض عمر كمال مشاركة شاكوش في أغنية "بنت الجيران" في البداية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المطرب الشعبي عمر كمال، إنه لم يكن متحمسًا في البداية لأغنية "بنت الجيران"، التي غناها مع نجم المهرجانات حسن شاكوش.

وأضاف "كمال"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أغنية بنت الجيران كانت بتاعة حسن شاكوش من أولها لآخرها، وفي يوم كلمني وقالي عايزك في موضوع كدا لو يناسبك، وبالفعل روحتله الاستوديو".

وعن سبب عدم تحمسه لها، قال عمر: "أنا ليا تجربتين قبل كدا نجاحهم كان كويس، يعني حققوا 10 أو 15 مليون، ولما سمعت بنت الجيران كانت لسه متوزعتش ولسة متخدمش عليها أوي، فلقتيني بقول لحسن الأغنية نايمة أوي مش هتنفع".

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وأضاف: "المهم عملنا الأغنية، ونزلنا فيديو قصير منها لقياس رضا الجمهور، وبالفعل الفيديو لاقى رواجًا على نطاق واسع، وقتها كلمت حسن وقولتله الفيديو مسمع جدًا قالي يالا ننزلها".

واختتم: " الحمد الله الأغنية نجحت جدا واقتربت من تحقيق 80 مليون مشاهدة على يوتيوب".

واستضاف موقع "الخليج 365" حسن شاكوش وعمر كمال، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا بأغنية "بنت الجيران".