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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
رد الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" على متابعة قالت له: "مع اني مش شايفاك سوبر ستار زي العظيم صلاح السعدنى وساعات بتبقى أوڤر فى التمثيل ...بس اللقطه اللي ظهرت بها فى أغنية رامي جمال تحفه وعبقريه وحباها أوى...وبستناها كل ماأعيد الأغنيه...مش عارفه ليه".
وكتب السعدني: "يبقي حشتغل موديلز".
يُذكر أن السعدني ظهر مع عدد من نجوم الفن والرياضة في كليب "سقف" للفنان رامي جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يرد على متابعة وصفته بـ:"أوفر في التمثيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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