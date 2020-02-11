محمد رمضان يحذف "فيديو الـ 9 ملايين" عن أزمة تعويض الطيار أشرف أبو اليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذف الفنان محمد رمضان الفيديو الذي تحدث فيه عن أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الخاصة، التي التقط فيها صورة تذكارية تسببت في وقف قائدها عن العمل.

وكان رمضان، تحدث في الفيديو عن تطورات جديدة في أزمته مع الطيار، قائلًا:"جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، أخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبو اليسر، أنا زي ما وعدته إني مش ها تخلي عنه، أول امبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقالي ابعت لي "السي في" بتاعه، وقال لي إن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته، ولكن من خلال شركة آخرى".

وأضاف رمضان: "كلمت مدير شركة روتانا ليتواصل مع أشرف أبو اليسر ليبلغه أني منتظر "السي في"، وكان رده إنه لم يرسل "السي في" لأن رخصته مسحوبة، ومش ها ينفع يشتغل في أي مكان آخر".

وتابع الفنان: "ولكن كابتن أشرف بعت المحامي الخاص به ليقابل مدير الحسابات الخاص بي، وكان اللي يعوضه ويرضيه حاجة تانية خالص، وهي كان باقي له 3 سنوات ونصف ويطلع معاش، وقال إنه محتاج تسعة ونصف مليون جنيها، أنا سايب الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو أنتوا شايفين إن دا يرضي ربنا أنا هاعمل كدا عادي جدا".

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وروى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".

الفنان محمد رمضان مشغول حاليًا بتصوير مشاهد مسلسله" البرنس" للعرض رمضان المقبل.