تراند اليوم : شاهد.. "سبانخ" فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت الفنانة المصرية زينة، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت زينة على الصورة قائلة " دايما القوة والنجاح الحقيقي مش الوقتي !! والاستقرار النفسي والاجتماعي والذهني ....بيدي الإنسان قدر كبير من التسامح وتجاهل صغار العقول وسواد القلوب ....وبيكون الواحد مش حابب مع انه قادر بس استقراره يمنعه من الدخول مع الفشلة نفسيا والحقاقدين المعقدين.. علشان كده طلبت سبانخ ".

وتفاعل النشطاء مع مشنور الفنانة وطالبوا توضيح وعلاقة السبانخ بالنجاح.



