شاهد.. تفاصيل حرب التصريحات بين نمر وان والطيار

كشف محمد رمضان عن شدة حزنه على ما حدث للطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة قيادة الطائرة.

وتحدث النجم محمد رمضان من خلال مقطع فيديو، عن تفاصيل حادثة قيادته للطائرة، قائلَا: جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب .. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر .. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه .. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته.. وأنا كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان

ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظري .. طبعًا ده اللى كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامى الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللى عوضه ويرضيه .. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للى بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد.

ومن ناحيتها نفى الطيار أشرف أبو اليسر ما تردد على لسان الفنان محمد رمضان بأنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه، تعويضا عن أزمة صورة الكابينة، مؤكدًا بإنه لم يطلب أموالًا من رمضان لافتًا إلى أن مدير شركة روتانا سعيد إمام، تواصل معه، وطلب منه تقديم سيرته الذاتية الخاص به لإحدى شركات الطيران الخاصة.

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وكانت وزارة الطيران المدنى أصدرت قرارًا بإيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات، حيث طلب محمد رمضان من الطيار أشرف أن يلتقط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط، وذلك بحكم الإنسانية.

يذكر أن تم تداول فيديو مفبرك من قبل بعض الصفحات الغير رسمية مؤكدين بأن رمضان من يقود الطائرة مما تتسبب في إيقاف الطيار ومساعده مدى الحياة.