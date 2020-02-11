محمد رمضان مع مايتر جيمس

نشر الفنان محمد رمضان لقائه مع المغنى العالمى مايتر جيمس و ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمى يوتيوب يذكر أن النجم محمد رمضان ، يواصل تصوير مسلسل البرنس المقرر طرحه في الموسم الرمضاني ،وهو من تأليف و إخراج محمد سامي ،و تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع. تصوير مسلسل البرنس المقرر طرحه في الموسم الرمضاني ،وهو من تأليف و إخراج محمد سامي ،و تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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