صور.. النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل في زيارة لمعبد فيلة

قامت النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل اليوم بعمل جولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان بدأت بزيارة معبد فيلة.

وعبرت فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة مؤكدة إن مصر تمتلك كنوز

عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر، وأوضحت أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيرًا.

وأكدت أبرِل أنها سعيدة للغاية بتكريمها، أمس، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها، مشيدة بالدور الذي يقوم به المهرجان لمساندة حقوق المرأة وعرض المشكلات التي تمر بها ومحاولة إيجاد حلول لها.

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