شاهد.. رسالة زينة الغامضة على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. Advertisements و علقت عليها قائلة : "دايما القوة والنجاح الحقيقي مش الوقتي !! والاستقرار النفسي والاجتماعي والذهني ....بيدي الإنسان قدر كبير من التسامح وتجاهل صغار العقول وسواد القلوب.. وبيكون الواحد مش حابب مع انه قادر بس استقراره يمنعه من الدخول مع الفشلة نفسيا والحاقدين المعقدين.. علشان كده اتصلت بنفسي بي سبانخ" صغار العقول وسواد القلوب.. وبيكون الواحد مش حابب مع انه قادر بس استقراره يمنعه من الدخول مع الفشلة نفسيا والحاقدين المعقدين.. علشان كده اتصلت بنفسي بي سبانخ" ويذكر أن الفنانة شاركت مؤخرا فى فيلم الفلوس تأليف محمد عبدالمعطى و اخراج سعيد الماروق، ويدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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