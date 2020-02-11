حسن أبو العلا: عطاء نيللي كريم في السينما كبير

قال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، إن عطاء النجمة نيللي كريم في السينما كبير فلديها عدد كبير من الافلام التي ناقشت قضايا المرأة واهتمت بها ونحن سعداء بتكريمها هذا العام خاصة وأنها من أهم نجمات جيلها وتركت بصمةضض لدي جمهورها. وأنها من أهم نجمات جيلها وتركت بصمةضض لدي جمهورها. يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة إلى اللغة العربية، كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام، وذلك ليتمكن الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية. كما تم ترجمت أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام، وذلك ليتمكن الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية. Advertisements

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