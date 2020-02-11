زوج أحلام يفاجئها بعيد ميلادها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ بطل الرالي مبارك الهاجري زوجته الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بعيد ميلادها، والتي نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها وقالب ثالث باللون الوردي.

وشكرت أحلام زوجها قائلة: "ما أعرف كيف أجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لأني ما أقدر أعيش من غيرك أحبك".

وكانت أعربت أحلام مؤخرا عن تأثرها الشديد بكلام الممثل العالمي خواكين فينيكس الذي قاله على المسرح خلال تسلمه بالأمس جائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي، إذ أعادت نشر مقطع فيديو له من الحفل عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول :"دمعت عيني من كلامه للاسف هؤلاء اصبحوا نادرين".

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