إلقاء القبض على والد ليندسي لوهان لهذه التهمة!!

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن توجهت زوجته ​كيت ميجور​ إلى قسم الشرطة وادعت أنه هاجمها في منزلهما في نيويورك، وذلك بعد أن واجهته بسجلات تصفح مواقع الإنترنت الخاصة به، حيث كان يتعامل مع شركة تقدم خدمات جنسية وذلك أثناء تواجده في إحدى الرحلات، قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على ​مايكل لوهان​، والد الممثلة الأمريكية ​ليندسي لوهان​ بتهمة الاعتداء المنزلي على زوجته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت صورة لإحدى البيانات الصادرة عن الشرطة، توصف كيف ألقى لوهان على زوجته شماعة بلاستيكية أثناء بحثها عن حيوانها الأليف " الهامستر"، قبل أن يمسكها من حلقها تاركا عليها كدمات واضحة خاصة على الجانب الأيمن من رقبتها، وقام باعتصار يديها بشدة لدرجة أن الكرة الخاصة بحيوانها الأليف التي كانت تحملها قد انشطرت وكان يتابع ضربها وركل مؤخرتها.

وفي إفادتها، قالت كيت أنه وصفها بـ"العاهرة" وهددها بالطعن.



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