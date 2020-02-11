عبد المجيد عبدالله: "جن الغريب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​ اغنيته الجديدة "​جن الغريب​" على يوتيوب واحد التطبيقات الموسيقية، من كلمات فهد المساعد ألحان مُبهم وتوزيع عصام الشرايطي.

ويقول مطلعها: "حن الغريب ورجع لاهله، عـوّد مـع الغيم لاحبابه، هب الهوى وقام يندهله، حي الشتا وحي ماجابه، أقبـل وكنّـه على مهـله ، يطعـن بخطـواته، غيـابه يضحك و لا احدٍ تـنـبّه له، يوم التفت يمسح اهدابه..".

وكانت قد الغيت مؤخرا حفلة عبد المجيد عبدالله ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحت عنوان "مجيديات" بسبب اصابته بمرض مزمن يعاني منه عبدالله منذ فترة.

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