محمد رمضان يحذف فيديو تعويض الطيار الموقوف.. هل تراجع عن 9.5 مليون جنيه؟

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ميرنا وليد - بيروت - حذف الفنان المصري محمد رمضان، فيديو خاص بالطيار الموقوف أشرف أبو اليسر عن عمله بسبب فيديو وصورة تذكارية التقطهما رمضان داخل غرفة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، أعلن فيه أن الطيار يطالبه بمبلغ قدره 9.5 مليون جنيه كتعويض له عن فترة خدمته في الطيران وبعض المستحقات الأخرى.
ولم يستمرّ الفيديو على حسابات محمد رمضان على مواقع التواصل الإجتماعي، سوى دقائق معدودة، قبل أن يقوم بحذفه مباشرة من دون أي مبرّر.
وتابع محمد رمضان موجهًا رسالة الى متابعيه قائلاً: "أنا سايب الحكم للي بيعلقوا واللي بيقولوا رمضان تخلى عن الرجل، لو شايفين أن اللي طلبوا ده يرضي ربنا، أنا أعمله مفيش أي مشاكل».
وأشار رمضان إلى أنه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة، تربطه علاقة صداقة قديمة به، من أجل إعادة الطيار أشرف أبواليسر للعمل مرة أخرى، وطالبه بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، ولكن الطيار أشرف رفض لأن رخصته مسحوبة.
وتابع: "أنا لم أترك الرجل، وقدمت كل الحلول اللي أقدر عليها".
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