شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يحظى بتضامن غير مسبوق من نجوم الفن في كليب "سقف" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

رامي جمال

لو الظروف هتسخف .. سقف، نصيحة عمل بها المطرب رامي جمال في أغنيته الأولى من ألبومه الجديد "أنا لوحدي" وتضامن معه عدد قياسي من نجوم الفن والرياضة الذين شاركوا رامي تصوير الأغنية دعما له بعد إعلان معاناته مع مرض البهاق.



رامي جمال أطلق الفيديو كليب الجديد مع توجيه التحية لكل من شارك فيه قائلا: كلمة شكراً مش كفاية لكل حد ظهر في الفيديو ده وشارك فيه ..

وجودكم شرف ليا، ويظهر في الكليب أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز.

ومن نجوم الرياضة ظهر شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة الى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

يذكر أن رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وكاد رامي جمال أن يعتزل الفن نهائيا بسبب تعرضه للتنمر داخل الوسط الفني والاستبعاد من احياء الحفلات بمجرد ظهور علامات مرض البهاق على جسده،

ونشر رسالة حزينة عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها إنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معدي، وأشار إلى أنه أمام خيارين إما استكمال مسيرته الفنية على أن يتقبله الناس بهذا الوضع أو الاعتزال نهائيا.

وأكد رامي، إنه أصيب بالمرض منذ فترة لكنه لم يكن ملحوظًا من ثم بدأ في الانتشار بجسده بطريقة سريعة مما جعل البعض ينفر منه ويرفض حتى مد اليد للسلام عليه وقال: الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.

وأضاف: رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي.

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وتابع: أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة.

واستكمل: لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو.

واستقبل نجوم الفن رسالة رامي جمال بتعاطف كبير دفعه للتراجع عن قرار الاعتزال، وأكد استمرار مشواره كمغني وملحن وقال أن الابتلاء إلى هدية بسبب هذه المحبة.

وكتب "رامي" عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: الحمد لله أولا وأخيرًا.. أنا عاوز أقول كلام كتير عن اللي شوفته منكم.. كلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت اللي ضيعتوه علشان تحسنوا الصورة المظلمة اللي كانت في عيني.

تابع قائلا: أنا بقيت شايف الابتلاء دة هدية من ربنا علشان أشوف الحب دة.. والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم.. أوعو تبخلوا على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه.

وأضاف: إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي أنتم عملتوه ميتقدرش.. ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفته، هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة.. الكلام الحلو قولوه على طول.. ليا ولغيري بيفرق جدًا.. الحب بيغير الضلمة لنور.

وواصل قائلا: ثالثًا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدًا بس أنا كتبت البوست ده علشان أنهي حمل على قلبي مش علشان أبقى تريند.. بشكركم طبعا بس أتمنى لما تقرروا تستضيفوني يبقى على عمل فني مش مرض..

مقدر شغلكم طبعًا بس أنا مش قابل فكرة مريض.. أنا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس أني مش خايف ومش هترفض.. فبلاش أي حاجة تتفهم غلط شكرًا على اهتمامكم ومقدره، وبشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده أفضل نفسيًا كتير ليا.

وقال: مفيش مانع ساعتها نتكلم عن أني إزاي اتعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله علي الابتلاء.. الحمد لله علي حبكم ودعمكم ده دين هعيش بيه خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحي قبل ما أغسل وشي أعد البقع وأشوفها زادت ولا لا.. النهاردة صحيت نزلت وحبيت المحنة اللي ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي.