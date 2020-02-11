شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أنغام يشكك في حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان ويعاتبها على "الخصام الفاجر" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أصالة

تحسس الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام موقفه إزاء طلاق المطربة أصالة من المخرج طارق العريان، مؤكدا أنه غير متأكد من حدوثه.



وطلب التريث لافتا إلى أن بعض العلاقات الأسرية تحتاج لفترة استراحة، كما علق للمرة الأولى على تصريحات أصالة بحق زوجته رافضا مبدأ "إذا خاصم فجر"، وكشف عن مبادرة سميرة سعيدة للمصالحة بين الطرفين مبديا تجاوبه معها.

أحمد الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع طارق العريان بزواجه الأول من ياسمين ابنة شقيقته، وتسبب زواجه من أنغام في قطع علاقتها بصديقتها المقربة أصالة.

رفض طوال الفترة الماضية الرد على تصريحات أصالة ضده وضد زوجته أنغام ووصف الأخيرة بالغدارة وخرابة البيوت، وبدا متحسسا من التعليق على خبر الطلاق مؤكدا أنه غير متأكد من حدوث ذلك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج etbilarabi مع الزميل علي قباني أنه لا يعرف إذا كان انفصال طارق العريان واصالة حقيقي أم لا.

وبعد تنبيهه بتأكيد الطرفين لحدوث الانفصال أصر إبراهيم على موقفه قائلا: معرفش بكرة في إيه، والدنيا صغيرة جدا ومحدش عارف مين حيبقى مع مين بكرة ومين ممكن يرجع لمين، فلازم أحاسب على كلامي جدا، لأن ممكن بكرة نتجمع كلنا في صورة واحدة وشكلنا حيبقى وحش قوي لو قلنا كلام وحش في حق بعض.

وتابع مؤكدا أن الانفصال ليس خبرا سيئا ولكن من الممكن أن يكون بداية جديدة "بين نفس الطرفين" وفرصة لإعادة بناء البيت بقواعد وأسس أفضل.

وأكد أن تعاونه مع اصالة في أغنيتها الأخيرة "جابوا سيرته" كان قبل صدور تصريحاتها بحق أنغام، ولكنه كرجل محترف يفصل بين حياته الشخصية وبين عمله كموزع موسيقي قام بتنفيذ الأغنية بعد انتشار تصريحات أصالة.

ولكن حاليا لا يوجد تواصل بينهما ولا اتفاق على أغنيات جديدة مرجعا السبب لانشغاله بالتعاون مع نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب وأنغام في ألبومات جديدة.

وعاتب إبراهيم أصالة على تصريحاته بحقه وحق زوجته أنغام، مؤكدا أن العلاقة بينهم كانت تسمح لها بأن تعاتبه بشكل شخصي بعيدا عن وسائل الإعلام، وقال: مش شايف أن كان في خصومة أصلا، وحتى لو كان في خصومة مينفعش تكون بمبدأ "إذا خاصم فجر".

أضاف: أنه راعى طوال الفترة الماضية الا يتحدث بسوء عن أي شخص، وقال: أنا بحترم الناس كلها حتى الذين يرون أن هناك خلاف وكنت أنتظر أن يكون الحوار في إطار العائلة.

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وكشف إبراهيم عن مبادرة الفنانة سميرة سعيد لتقريب وجهات النظر بين اصالة وأنغام ووصفها ب"حسن النية"، وصاحبة القلب الكبير، وابدى استجابة لمبادرة سميرة مؤكدا أنه لا توجد أزمة لديه أو عند أنغام مع أي شخص وقال: احنا في مصر بنراعي العيش والملح جدا وفي اسرار لو كشفتها ممكن تكون محرجة جدا.

وسبق أن أعلنت المطربة السورية أصالة انتهاء علاقتها بالفنانة أنغام إلى الأبد، مشيرة إلى عدم وجود نية للتسامح، لأنها ترفض "خراب البيوت".

وقالت إنها لم ولن تعاتبها، لأنها لا تحب العتاب، وفي إشارة لتصريح أنغام مع وفاء الكيلاني عمن يستحق مرافقتها في "الباص"، قالت أصالة لو معي طيارة ومسموح أصطحب مليار معي، لن يكون لأنغام مكان معي.

وأضافت أصالة، خلال استضافتها في برنامج "عايشه شو" أنها لم تندم على صداقتها بأنغام، واعترفت بأنها كانت "مندفعة" في هذه الصداقة، وكنا نقول إننا شقيقتين، وقالت: كنت مندفعة على هذه الصداقة كتير أوي فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة ومينفعش علاقتي بيها بالنسبة لي تبقى قوية أوي

وأشارت إلى أنها لم تعاتب أنغام بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونفت علمها مسبقا بوجود مشروع زواج بينهما،

وقالت انها اكتفت بإلغاء المتابعة وحظرها على إنستقرام، وأضافت: أنا لا أحب العتاب، ولا أحب حد يسألني على حاجة عملتها ليه؟، وزعلي بيكون بايخ، أنا حسيت بالغدر مما فعلته أنغام، واللي حصل منها موقف معلن لا يكفيه الاعتذار.

وأشارت إلى أن هناك أشخاص "شاطرين في خراب البيوت"، موضحة أن الحب والعشق لا يعني لها شيئا لها طالما حدث "خراب بيوت في ظل وجود أطفال".

وأضافت أصالة، أن أنغام سبقت وأن أجرت حوارًا تلفزيونيًا ولم تذكرها فيه عندما سُئلت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معًا لرحلة.

وأوضحت: "مذكرتنيش وأنا عارفة أني من أغلى غواليها، ومش ممكن أكون اتنسيت، أنا مش بتنسي، بس أنا عرفت أني كنت مندفعة على هذه الصداقة كتير أوي فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة ومينفعش علاقتي بيها بالنسبة لي تبقى قوية أوي".

وأعلنت الصديقة المقربة لهن المغربية سميرة سعيد عن عزمها الوساطة للمصالحة بين أنغام واصالة، وبادرت الأخيرة بوضع علامة إعجاب، بينما امتنعت أنغام منذ بداية الأزمة عن التعليق على أي موقف يخص علاقتها بأصالة، ولكنها وجهت عبارات غاضبة بحق الفنانين الذين رفضوا زواجها، قائلة: يتفلقوا..اللى يزعل يتفلق".

وأضافت أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Carpool Karaoke بالعربي"، الذي يقدمه الإعلامى هشام الهويش: لو تعرفوه يعنى أيه الحب ولو تعرفوا يعنى أيه بتحبوا الحياة مش هاتتكلموا كده.. الحياة شىء آخر غير اللى همه يعيشونه وبعدين كل واحد حر بصراحة يعنى أنتم مالكم، أنتوا تعبانين فى حاجة يعنى حد خد منكم حاجة.

وأكدت أنغام أنها لم تنتبه لما يقال عنها، وأضافت: أنا لم أنتبه لما يقال ولا الشتيمة، عارفه أنى بتشتم وانتقاد وكل حاجة ولا يفرق معايا حاجة لكن دى حياتى أنا.