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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف كواليس مشاركتها في حفل الأوسكار وأخبار سعيدة للسينما السعودية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
يسرا
كشفت الفنانة يسرا كواليس مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، وكيف تم اختيارها في لجنة التحكيم وسر تميز إطلالتها على السجادة الحمراء.
كما زفت بشرى للسينما السعودية مؤكدة أن أغلب النجوم وصناع السينما أخبروها بحضورهم في مهرجان البحر الأحمر الأول المقرر عقده في جدة قريبا.
يسرا أطلت في أربعة برامج توك شو احتفالا بظهورها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار للمرة الأولى في تاريخ نجمات السينما المصرية، وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنها تحدثت مع أحد المنتجين الذي يقوم بإنشاء سلسلة دور سينما في السعودية، وأكد لها وجود خطة عملاقة لدعم الفن السابع في المملكة، كما أعلنت عن حضور أبرز نجوم هوليود وصناع السينما في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر المقرر افتتاحها 12 مارس المقبل.
واعترفت يسرا بأنا لم تصدق في البداية خبر اختيارها ضمن لجنة تحكيم جائزة الأوسكار، وقالت أنها شاهدت 55 فيلم مرشح للأوسكار ضمن 77 فيلما.
كان من المفترض أن تراهم ولكنها لم تستطيع رؤيتهم بالكامل، وشاركت في التصويت الإلكتروني تحت رقابة مشددة مؤكدة أن أعضاء لجنة التحكيم لا يلتقون إلا في المهرجان، ولم يعرف أحدهم بنتيجة الجوائز قبل إعلانها..
وأكدت يسرا أنها صوتت للفيلم الكوري الفائز بالأوسكار " Parasite"، مشيرة إلى أن فوز الفيلم بالجائزة منحها الأمل بأن يفوز فيلم مصري بالأوسكار ضاربة المثل بأفلام مصرية كانت تستحق الأوسكار مثل عمارة يعقوبيان وغيره من الأفلام.
ووجهت يسرا الشكر لمصمم الأزياء اللبناني زهير مراد مؤكدة أنه كان السبب وراء تميز إطلالتها، مشيرة إلى أن الفستان لم يكن من اختيارها، بل بسبب منسقة الأزياء مي جمال التي اختارت "الفستان"، وأبلغت زهير، حيث صممه في 48 ساعة.
وأشارت يسرا أن مصمم الفستان قال لها: عايز يكون شكلك ملكة فرعونية
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