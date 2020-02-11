وائل كفوري يقترب من دخول قفص الزوجية من جديد

الثلاثاء 11 فبراير 2020

وائل كفوري

يبدو أن الفنان اللبناني وائل كفوري قرر الدخول في علاقة حب جديدة، بعد عام تقريبا على انفصاله من زوجته الأولى أنجيلا بشارة وفق صحف لبنانية.



وبحسب " mtv" فإن زواج وائل كفوري مرة ثانية أصبح شبه مؤكد في المستقبل القريب، حيث استمتع برفقة حبيبته الجديدة التي لم تتضح هويتها في رأس السنة، بعدما ألغى عودته إلى بيروت، وقد يدخلان القفص الذهبي قبل الصيف المقبل.

وتواجد كفوري قبيل رأس السنة لإحياء ليلة العيد في لوس أنجلوس على أن يعود إلى بيروت لمدة شهر، ثم ينطلق منها في أوائل شهر شباط إلى المكسيك، وبعدها إلى جولة كندية أميركية فنية يحيي من ضمنها حفلة عيد العشاق في ميامي.

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ورغم أن مدير أعمال الفنان وفريق العمل قد عادوا من جولتهم بعد رأس السنة، فإن كفوري بقي برفقة الحبيبة يتجول من ولاية إلى أخرى.

وأوضحت المصادر أن حبيبة كفوري الجديدة "سيدة مجتمع من عائلة مخملية وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال وهي من أصول لبنانية"، دون ذكر اسمها أو مهنتها.

يذكر أن خبر انفصال كفوري عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة حديث الجمهور ووسائل الإعلام لأيام طويلة، حيث دخل الثنائي في خلاف بسبب حضانة الأطفال، ثم عادا وطويا الصفحة واتفقا على كافة التفاصيل فيما بينهما بعد الطلاق.