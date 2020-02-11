شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية باللهجة اللبنانية مع شارة مسلسل 2020 لنادين نجيم

الثلاثاء 11 فبراير 2020

شيرين عبد الوهاب

للعام الثاني على التوالي وافقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على غناء شارة مسلسل لبناني، وللنجمة نادين نجيم وقصي خولي بعدما اتفقت مع شركة صادق الصباح على تقديم تتر مسلسل "2020" المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان المقبل.



شيرين قدمت العام الماضي شارة مسلسل " خمسة نص" بأغنية " يا بتفكر يا بتحس" وكان أول أعمالها باللهجة اللبنانية وحققت أكثر من 64 مليون مشاهد.

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وبعد نجاح التجربة وافقت على تكرارها العام الجاري، بتتر مسلسل "2020" للفنانة نادين نجيم، والفنان السوري قصي خولي.

أغنية "يا بتفكر يا بتحس" من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، ولم يعرف بعد هل ستتعاون معهم شيرين في التتر الجديد لمسلسل "2020" أم تختار فريق عمل مختلف.

يذكر أن شيرين معتكفة حاليا لاختيار وتسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه هذا العام، ولكنها ستخرج من عزلتها يوم 24 فبراير بعدما تم اختيارها لإحياء حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، يوم 24 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة.