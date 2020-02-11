- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية باللهجة اللبنانية مع شارة مسلسل 2020 لنادين نجيم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
شيرين عبد الوهاب
للعام الثاني على التوالي وافقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على غناء شارة مسلسل لبناني، وللنجمة نادين نجيم وقصي خولي بعدما اتفقت مع شركة صادق الصباح على تقديم تتر مسلسل "2020" المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان المقبل.
شيرين قدمت العام الماضي شارة مسلسل " خمسة نص" بأغنية " يا بتفكر يا بتحس" وكان أول أعمالها باللهجة اللبنانية وحققت أكثر من 64 مليون مشاهد.
وبعد نجاح التجربة وافقت على تكرارها العام الجاري، بتتر مسلسل "2020" للفنانة نادين نجيم، والفنان السوري قصي خولي.
أغنية "يا بتفكر يا بتحس" من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، ولم يعرف بعد هل ستتعاون معهم شيرين في التتر الجديد لمسلسل "2020" أم تختار فريق عمل مختلف.
يذكر أن شيرين معتكفة حاليا لاختيار وتسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه هذا العام، ولكنها ستخرج من عزلتها يوم 24 فبراير بعدما تم اختيارها لإحياء حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.
ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، يوم 24 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية باللهجة اللبنانية مع شارة مسلسل 2020 لنادين نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.