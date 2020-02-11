أول تعليق من صالح الجسمي بعد الإفراج عن مريم حسين

الثلاثاء 11 فبراير 2020

صالح الجسمي و مريم حسين

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد، خبر الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، والتي تم إلقاء القبض عليها قبل 10 أيام،



من قبل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في مدينة دبي، على خلفية الحكم عليها في القضية التي رفعها عليها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي.

وأكد الجسمي ما جاء على لسان مها محمد كاشفاً أنه لا يعرف سبب الإفراج عن مريم حسين بعد، مرجحاً أنه قد يكون أحد ثلاثة أسباب،

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بكفالة أو عفو خاص أو وقف تنفيذ من محكمة الطعن، وبث الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق سناب شات، قال فيه: ”نعم، أفرج عنها بالأمس، كيف.. لا تسألوني، ربما بكفالة أو ربما عفو خاص أو ربما وقف تنفيذ من محكمة الطعن“.

وأضاف: ”كل إجراء رح يتخذ قانوني، أنا أوصلت قضيتي للقضاء والقضاء مستقل وقال كلمته.. ما سيحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا بالنسبة لي الموضوع انتهى“.

وكانت محكمة استئناف دبي قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة، وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين،

لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ“هتك عرض بالرضا“ في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في