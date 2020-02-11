بعد خسارتها لشعرها..طبيب فجر السعيد يكشف سبب مرضها

الثلاثاء 11 فبراير 2020

الإعلامية الكويتية فجر السعيد

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لها تظهر تساقط شعرها بعد العملية التي خضعت لها في باريس وأرفقتها بتعليق "



قبل لا أسوي العمليه الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا انه نتيجه عكسيه للدواء ... والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات".

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وأكدت فجر في منشورها عبر "أمستقرام" أنها "رفضت أن تضع أي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودرة لتغطية الفراغ"، مشيرة إلى أن "قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي إلا مرحلة من مراحل حياتي لابد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله".

في هذا السياق، كشف ألكسندر رولت طبيب فجر سعيد الفرنسي في حديث لجريدة "القبس" الكويتية تفاصيل "عملية الإنقاذ" التي نفذها للأخذ بيد السعيد، بعد أن وصلت إلى فرنسا مصابة بجرثومة خطيرة للغاية، بعد عشرة أيام من خضوعها لعملية تكميم فاشلة.

وعن تفاصيل جراحة فجر السعيد قال رولت أنه "أجرى العملية عن طريق الجراحة وليس المنظار للتعامل مع جرثومة كامنة داخل خيوط الجهاز الهضمي"،

وكانت آثار جراحة التكميم "مفتوحة تماما مع التهابات خطيرة للغاية" لم يسبق له مشاهدتها طوال حياته العملية، فكان مضطرا إلى القيام بهذه "الجراحة الخطيرة" و"وضع الأمعاء على مستوى الجلد» حتى انه ترك بعض الجروح «مفتوحة على مدى أسابيع".

ويفخر رولت باتخاذ القرار الطبي في تلك الحالة على مسؤوليته الشخصية "لأنه ثبت مع الايام تحسن حالة السعيد الصحية مما أهلها لمغادرة العناية المركزة بعد 3 أسابيع من عملية الإنقاذ"، وبعد 3 أشهر من العملية الأولى تمكن من "إعادة وضع الجهاز الهضمي بالكامل إلى وظيفته الطبيعية".