الثلاثاء 11 فبراير 2020

مهرجان موازين في يونيو المقبل

أعلنت جمعية مغرب الثقافات، المنظمة لمهرجان موازين-إيقاعات العالم" رسميا عن موعد فعاليات الدورة 19 التي ستقام في الفترة الممتدة ما بين 19 و27 من شهر يونيو المقبل بالرباط وسلا.



حيث بدأ التحضير لهذه التظاهرة الفنية التي باتت تغري كبار نجوم الطرب العربي والغربي لاعتلاء منصاته بعدما ذاع صيته على نطاق عربي وعالمي واسع.

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وكانت الدورة الماضية من مهرجان موازين قد حقق نجاحا كاسحا وتاريخي بنسبة ارتياد قياسية تفوق مليونين و750 ألف من رواد المهرجان، حضروا لحفلات موسيقية لا تنسى.

ولحظات قوية ومشاعر نبيلة مشتركة، وارتياد قياسي جديد للحضور، حيث تجاوز موازين مرة أخرى جميع التوقعات، وذلك حسب بلاغ لجمعية مغرب الثقافات، كما عرفت عروضه حضور أزيد من 200 فنان محلي وعربي وعالمي بكل من منصات مدينتي الرباط وسلا.

ومن جهة ثانية، تعمل حاليا جمعية مغرب الثقافات من خلال خلايا العمل على التأكد من ضيوف الدورة من فنانين عرب وأجانب والتأكد من حضورهم قبل التعاقد معهم.

تجنبا لأي اعتذار مفاجئ قد يعرض منظمي المهرجان لانتقادات الإعلام والجمهور، وتفاديا لأي ارتباك في البرمجة الفنية لهذه الدورة التي ستقدم وكعادة المهرجان أغلب السهرات مجانا في الهواء الطلق لتحقيق الفرجة والمتعة الفنية لجمهور مهرجان موازين.