شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: الطيار أشرف أبو اليسر طلب 9.5 مليون جنيه تعويض والحكم لكم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن التطورات الأخيرة في ازمة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، مؤكدا أنه حاول الوفاء بوعده ومساعدته بعد إيقافه نهائيا عن العمل بسبب الفيديو الشهير:



ونجح في الحصول على عرض جديد له في شركة طيران إماراتية ولكن أشرف رفض بزعم أن رخصته مسحوبة، وطلب تعويضا يوازي بقية أجره عن ثلاث سنوات ونصف ومكافأة نهاية الخدمة!!

أضاف رمضان في فيدو عاجل تم نشره عبر كل حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر أرسل محاميه الخاص وجلس مع مدير حسابات رمضان وطلب منه راتبه عن السنوات المتبقية حتى بلوغه سن المعاش إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وإجمالي المطلوب يصل إلى 9.5 مليون جنيه مصري.

وألقى رمضان بالكرة في ملعب جمهوره مطالبا منهم الإدلاء برأيهم، بعدما تعرض طوال الأسبوع الماضي لحملة هجوم عقب نشر الطيار لمقطع فيديو أكد فيه أن رمضان تسبب في خراب بيته ولم يسأل عنه أو يعرض المساعدة، ووعد رمضان بسداد المبلغ إذا وافق جمهوره.

يذكر أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر خرج عن صمته بعد تورطه في واقعة قيادة الفنان محمد رمضان الطائرة اثناء الرحلة المتجهة من القاهرة إلى السعودية، معترفا بأن ما حدث خطأ مهني جسيم يستوجب إيقافه عن العمل.

ولكنه حمل المسئولية الكاملة لرمضان، لافتا إلى أنه خدعه مرتين الأولى عند طلب التقاط الصورة مدعيا أنها للذكرى ولن تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية عندما وعد بدعمه وقت الأزمة وتخلى عنه ورفض مقابلته بعد صدور قرار بمنعه نهائيا عن العمل.

الكابتن طيار أشرف الممنوع من مزاولة مهنة الطيران أو أي مهنة متعلقة بها مدى الحياة منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب السماح لمحمد رمضان بالجلوس على مقعد الطيار المساعد، وترويج فيديو ادعى فيه رمضان أنه يقود الطائرة بنفسه، أكد أن الواقعة تم تضخيمها وأصبحت قضية راي عام بمعلومات مغلوطة.

أشار في اتصال هاتفي إلى أن الطائرة خاصة وتسع ثمانية أفراد فقط ولا توجد كابينة عازلة أو فاصل بينه وبين المسافرين، وأضاف أشرف أبو اليسر: أن محمد رمضان طلب أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية ليشاهدها ابنه.

ولم يصرح وقتها برغبته في نشرها، والمعتاد عرفا السماح بالتقاط الصور داخل الكابينة وقت عمل الطيار الآلي خاصة وأن ركاب الطائرة من الأمراء والرؤساء والوزراء وكبار رجال المجتمع، ولم يحدث أن نشر أحدهما الصورة أو ادعى أنه قاد الطائرة بنفسه.

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وتابع قائلا: صادف أن الطيار المساعد غادر مقعده لقضاء حاجته، فجلس رمضان على مقعده علما أن التحكم الكامل في الطائرة يتم عبر مقعدي فقط، وفوجئت بعدها بعمل فيديو ادعى فيه رمضان أنه يقود الطائرة بنفسه وقام بوضع أغنية له.

وواصل مؤكدا أنه مع نشر الفيديو أدرك العواقب سريعا، لأنه يملك خبرة 40 عاما في مجال الطيران وتدريب الطائرين في القوات الجوية المصرية والطيران المدني، ويعلم أن ما حدث خطأ لا يغتفر وعقوبته الإيقاف عن العمل لأنه لا يوجد تبرير لدخوله غرفة القيادة.

وقال: قلت لرمضان أنه سيتسبب في خراب بيوت كثيرة بسبب هذا الفيديو، ولكنه رد مؤكدا عدم تخليه عنا وتدخله بنفوذه وعلاقاته لاحتواء الأزمة.

أشار أبو اليسر إلى أنه صمت طوال الفترة الماضية منتظرا دعم رمضان ولكنه لم يحدث، وقال إنه حاول الوصول إليه وتوجه إلى مكتبه ولكن لم يتمكن من رؤيته، مشيرا إلى أن إيقافه عن العمل مدى الحياة بمثابة حكم إعدام خاصة وأنه صار بلا دخل منذ شهر أكتوبر.

واختتم حديثه قائلا: ما يحزنني أن محمد رمضان لم يسأل عني ولو بالتليفون، وفشلت في الوصول إليه رغم الذهاب إلى مكتبه ومقابلة محاميه الخاص، رغم أنه أعلن أنه لن يتسبب في إيذائي وخراب بيوت أخرى.

الأزمة بدأت مع نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع إنستقرام، فيديو له من داخل الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات، ودخل بالفعل قمرة الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

رمضان قال في الفيديو إنها المرة الأولى التي يقود فيها طائرة، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار الكابتن، وقام بالتعتيم على الحوار الدائر بينه وبين الطيار ببث أغنية له دون كشف السبب، وبعدها عاد الصوت ليقسم شقيقه محمود أن الطائرة تطير بقيادة محمد رمضان.

يذكر أن الطيار أبو اليسر لم يكن المتضرر الوحيد من الواقعة فقد تم إيقاف الطيار المساعد عن العمل لمدة عام كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة باستقالته إلى وزير الطيران المدني في مصر وتم قبولها.

وكانت وزارة الطيران المدني، أصدرت بيانا أكدت خلاله أنه بالإشارة وإلحاقا لبيان وزاره الطيران بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.

وأصدر وزير الطيران، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.

وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، تقرر الآتي: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.