دنيا بطمة أمام القضاء مرة أخرى وعمتها تقول: عفويتها هي السبب

الثلاثاء 11 فبراير 2020

دنيا بطمة

امتثلت عشية أمس الفنانة دنيا بطمة وشقيقها ابتسام، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بمدينة مراكش.

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وذلك على خلفية متابعتهما في قضية ما بات يُعرف بـ"حمزة مون بيبي" المتخصص بالتشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال المغاربة في المغرب وخارجه.

وذكرت تقارير إعلامية أن دنيا غادرت مسرعة على متن سيارة خفيفة كانت ترافقها سيارة خاصة بالأمن الوطني لتأمين خط سير الفنانة، على أن يستكمل القاضي الاستماع لها وشقيقتها في الأيام المقبلة.

وغصت جنبات استئنافية مراكش بحشود غفيرة من المواطنين، تتقدمها بعض الوجوه الحقوقية، ممن حجوا إلى المحكمة لمطالبة العدالة بمحاسبة كل المتورطين في هذا الملف.