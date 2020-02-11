- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وتقول له: ما أقدر اعيش من غيرك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أحلام
نشرت الفنانة أحلام منذ قليل عدد من الفيديوهات عبر حسابها على "انستقرام" مع زوجها مبارك الهاجري الذي قام بتحضير مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط.
في الفيديو ظهرت أحلام تشكر مبارك على احضاره لثلاثة قوالب حلوى، واحد احتفالاً بعيد ميلادها، وآخر لمناسبة يوم الحب وآخر لابنتهما فاطمة الذي يصادف عيد ميلادها تزامناً مع عيد والدتها.
وسألت أحلام زوجها: "ما هذه المفاجآت الذي تقيمها لي"؟.
مبارك ردّ على زوجته أحلام قائلا "عيد ميلادك يتزامن مع يوم الحب يا أم فاهد ومع عيد ميلاد فاطمة، أنت حزمة كاملة". وبعدها، قطعا قالب الحلوى وسألته: " ما الأمنية التي تتمناها وأنت تقف بجانبي"؟.
أحلام علقت على منشورها على "انستقرام" قائلة: "ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما اقدر اعيش من غيرك، أحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وتقول له: ما أقدر اعيش من غيرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.