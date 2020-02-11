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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يواصل نشاطه الفني في 2020 بالأغنية المنفردة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
عبد المجيد عبد الله
طرح الفنان عبد المجيد عبد الله جديدَه الفني في أول أعماله لعام 2020، بعنوان "حن الغريب"، من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وذلك عبر تطبيق ديزر الرقمي، من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات.
وتأتي الأغنية المنفردة لعبد المجيد عبد الله بعد سنوات طويلة من ابتعاده عن طرح الألبومات الغنائية واتجاهه للأغنية السينجل، التي يواصل فيها عطاءه لجمهوره بالساحة الفني.
ونوه عبد المجيد، عبر حسابة الرسمي في تويتر، بأن الأغنية إهداء منه لمحبيه قبل نزولها في موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وطرح عبد المجيد عبد الله مجموعة من الأعمال المنفردة الغنائية في عام 2019، تخلَّلَتْها إطلالة فنية في ليلة سهم التي أقيمت في موسم الرياض، لا سيما مع قِلَّة النشاط الفني لعبد المجيد إثر بعض العوارض الصحية.
وينوي الفنان عبد المجيد عبد الله خلال الفترة المقبلة التحضير لطرح ألبوم قادم، يتعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين، وتحديدًا مع الملحنين ياسر بو علي وسهم.
وربما يعوِّض عبد المجيد الغياب في العام الجاري 2020 بمفاجأة جمهوره بحضور فني على خشبة المسارح الفنية، من خلال حفلة غنائية أو ألبوم غنائي في فترة الصيف المقبلة، وهو ما يحرص عليه من خلال نشاطه الفني.
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