زوجة لينين الرملي: العزاء كان احتفاء بفضله على المسرح المصري

حرصت الكاتبة فاطمة المعدول زوجة المؤلف المسرحي المصري لينين الرملي، على توجيه الشكر لكل من قدَّم لها واجب العزاء في زوجها.





وكتبت المعدول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا وأولادي شادي الرملي وهند الرملي نشكر كل من حضر ليلة عزاء الكاتب الكبير لينين الرملي، وأيضاً كل من واسانا على وسائل التواصل الاجتماعي أو على شاشات التلفزيون والجرائد والمجلات، والحمد لله على كل شيء".





وأضافت: "والحقيقة أنه لم يكن عزاء بقدر ما كان احتفاء واعترافاً بفضل هذا الرجل على المسرح المصري وحبه وكفاحه من أجل مصر، فلم يكن هناك انفصال عند لينين بين المسرح ومصر، فهما عشقه الحقيقي الذي عاش من أجله، وقد دفع من أجلهما أيامه وفكره ووقته وأمواله، واليوم عرفت بشكل عملي أنا وأولاده أن كل تضحياته لم تكن هباء بل فخر لنا".





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ورحل لينين الرملي عن عالمنا، الجمعة 7 فبراير/شباط، عن عمر يناهز 74 عاماً.





وحضر عزاء الكاتب المسرحي الكبير، الذي أقيم في وسط القاهرة، باقة من نجوم الفن والمجتمع وعدد من المسؤولين؛ أبرزهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والممثل محمد صبحي، والممثل نبيل الحلفاوي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والممثلة لبلبة، والإعلامي عمرو الليثي.



ولد الكاتب لينين الرملي في 18 أغسطس/آب 1945، وقدم عبر مشواره الإبداعي 50 عملاً فنياً أبرزها "تخاريف" و"الهمجي" و"انتهى الدرس يا غبي" مع محمد صبحي، و"الإرهابي" مع عادل إمام.



