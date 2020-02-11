محمد رمضان يكشف مفاجأة "مليونية" بأزمة الطيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تطورات جديدة في أزمة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، مطالبا بحكم الجمهور في الأزمة.

وقال رمضان، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، إخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبو اليسر، أنا زى (كما) ما وعدته إني مش ها تخلي عنه (لن أتخلى عنه).. أول إمبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقالي ابعت لي (السي في) الخاص به وقال لي إن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته، ولكن من خلال شركة أخري".

وأضاف رمضان أنه طلب من مدير شركة روتانا التواصل مع أشرف أبو اليسر ليبلغه بالأمر، لكن أبو اليسر رفض إرسال "السي في" لأن رخصته مسحوبة، ومن الصعب أن يعمل في مكان آخر.

وواصل محمد رمضان حديثه بالقول إن كابتن أشرف أرسل المحامي الخاص به ليقابل مدير حساباته، وطلب منه 9.5 مليون جنيه كتعويض (نحو 600 ألف دولار).

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وخاطب الفنان المصري الجمهور، في نهاية الفيديو، الجمهور بالقول "أترك الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو أنتوا شايفين (إذا رأيتم) إن دا يرضي ربنا أنا هاعمل كدا عادي جدا".

يذكر أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر ظهر مؤخرا في مقطع فيديو وروى تفاصيل الواقعة من وجهة نظره قائلا إن محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل ابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض، لكنه قام بنشرها دون الرجوع إليه، وتسبب ذلك في حرمانه من الطيران مدى الحياة وفقدان مصدر دخله الوحيد.

وتعود تفاصيل الأزمة إلي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلي السعودية.

وكتب "في تجربة هي الأولى من نوعها .. هنقوم نسوق الطيارة وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، ما فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدنى أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.