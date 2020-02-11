جواهر الكويتية توجه رسالة للجمهور بعد إصابتها بالسرطان

وجهت الفنانة الكويتية جواهر رسالة إلى الجمهور بعد أيام من الكشف عن إصابتها بمرض سرطان الدماغ.

وفور الكشف عن الخبر المحزن، تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعوات لها بالشفاء.

غير أن البعض روج لمعلومات خاطئة حول تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، وفق ما قالته، الأمر الذي أصابها بالغضب والضيق ودفعها للخروج بنفسها للكشف عن تطورات أزمتها الصحية.



وقالت الفنانة جواهر، لجريدة "الأنباء"، الكويتية، إنها تتلقى العلاج في أحد مستشفيات لندن، ووصفت الأحاديث التي كثرت حول وضعها الصحي بـ"الكذب والافتراء".

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أضافت: "الحمد لله بدأت العلاج وكل أموري بخير وقد شعرت بالانزعاج مما ينشر عبر مواقع التواصل حول تدهور حالتي وأنني في حالة خطرة".

ومضت بالقول: "اتقوا الله فيما تقولونه حول حالتي الصحية، عندي عيال وأهل، أنا الحمد لله موكلة أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شيء".

وطلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء من هذا المرض الخطير.





يذكر أن جواهر الكويتية مواليد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، وبدأت مسيرتها الفنية 1997، ومن أبرز أعمالها مسلسلات "حتى التجمد"، "قلوب متحجرة" و"اللقيطة".