خاص- مجد موصللي يستعدّ لشهر زاخر بالحفلات

احيا النجم مجد موصللي سلسلة من الحفلات الضخمة بدأت منذ الأسبوع الفائت في قطر وامتدت الى دبي هذا الأسبوع.

نجم “تكرم” ضرب موعداً مع عشاق السهر والجمهور، بعدد من الحفلات سيحييها متنقلاً بين عدة بلدان حتى منتصف الشهر القادم في دبي، الأردن، سوريا، المانيا، بالاضافة الى حفلات غنائية اسبوعية في ملهى “تايغا” الليلي في بيروت والبترون، وانتيكا بار وfeb 30.

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مجد سيتوجه الى سوريا لاحياء سهرة عيد العشاق مع الجمهور السوري يوم الخميس، 13 شباط الجاري، ثم يعود الى لبنان ليحتفل مع محبيه بهذه المناسبة العاطفية في ١٤ الجاري.

ينطلق مجد بعدها في جولته الفنية الى دبي ثم الأردن والمانيا مع المحافظة دائماً على موعده الثابت في ملهى “تايغا” البترون وبيروت من الأربعاء الى السبت والذي يقصده عدد كبير من الجمهور ليتشاركوا معه أجمل اللحظات الحماسية على وقع الاغنيات التي يقدمها بصوته المميز.

وعلى الرغم من كل الظروف الراهنة في لبنان، إلا ان “موصللي” لم يغب عن جمهوره ومحبيه حيث يحيي أكبر عدد من الحفلات فيه محققاً النجاح تلو النجاح.