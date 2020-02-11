باسم سمرة يعلق على الحديث بأن تعبيرات وجهه تجيد التمثيل بدون كلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علق الفنان المصري باسم سمرة، على تكريمه من قبل لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي، عن دوره في فيلم "دماغ شيطان".

وقال سمرة لـ"فوشيا": "سعيد جدًا بهذه الجائزة، خاصة أنها الثانية التي أحصل عليها من نفس المهرجان على فترات طويلة".

وأضاف: "هذه الجمعية عريقة، وتعطي الجوائز لمن يستحقها، وهذا سبب سعادتي بالتكريم، كما أن لجنة التحكيم كانت رائعة، وأبارك لزملائي الفائزين بالجوائز عن التمثيل والمكياج والملابس وغيرها".

وتابع: "أشعر بالفخر عندما يقال عني إن تعبيرات وجهي تجيد التمثيل بدون كلام، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دائمًا".

وعن أعماله الجديدة، قال الفنان المصري باسم سمرة: "أنهيت تصوير فيلم صندوق الدنيا مع خالد الصاوي وصلاح عبد الله ورانيا يوسف".

وتابع: "كما انتهيت من فيلم أشباح أوروبا، مع كوكبة من النجوم، أبرزهم الفنانة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وهو من إخراج محمد حماقي، والعمل (أكشن جامد جدًا)".

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يذكر أن فيلم "دماغ شيطان" الذي يشارك في بطولته باسم سمرة، يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من إخراج كريم إسماعيل، ويدور حول جريمة قتل تقلب الأحداث رأسًا على عقب وتكشف عن طبيعة العلاقات غير المشروعة بين بعض الشخصيات في العمل.

ويجسد باسم سمرة في فيلم "دماغ شيطان" شخصية سائق ميكروباص، يقع في حب رانيا يوسف، وتنشأ بينهما علاقة غير مشروعة، يكتشفها شقيقها الذي يجسد دوره عمرو عابد.

وولد باسم في 16 أكتوبر عام 1964، تخرج في كلية التربية وعمل مدرسا للرسم الصناعي في أحد المدارس الثانوية.

اكتشفه المخرج يوسف شاهين، وقدمه لأول مرة في الفيلم القصير "القاهرة منورة بأهلها" عام 1991، ثم شارك في فيلم "مرسيدس" مع الفنانة يسرا وزكي فطين عبد الوهاب، عام 1993، وفيلم "صبيان وبنات" للمخرج يسري نصر الله، عام 1995، وظل 5 سنوات دون عمل، ثم قدم فيلم "المدينة" عام ٢٠٠٠ وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في التلفزيون.

واشتهر باسم سمرة بالعديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، أبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان"، ومسلسل "الريان"، وفيلم "إبراهيم الأبيض"، و"أحاسيس"، و"الدولي" ومسلسل "بين السرايات"، و"الحارة"، و"بنت اسمها ذات"، وغيرها من الأعمال الناجحة.