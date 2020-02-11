إليسا تُعيد نشر صورة لها عبر "تويتر" وتُعلن أن الحقيقة لا يراها المغفلون

أعادت المطربة اللبنانية، إليسا، مشاركة صورة حديثة لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لإليسا، والتي أشاروا إلى أنها توضح إزالتها للفيلر من شفتيها، بحسب موقع "لبنان 24".ويزعم مشاركو الصورة، أن صورة إليسا التقطت لها خلال الأيام الماضية، وتظهر فيها بدون شفاه ممتلئة، وبعد تداول الصورة بصورة كبيرة، نشرت إليسا أمس السبت، صورة حديثة لها، تعاونت فيها مع صديقها، خبير التجميل، بسام فتوح، ثم كتبت تغريدة غامضة هي: "الحقيقة لا يراها المغفلون"، ولم توضح المقصود منها.

وشاركت المطربة اللبنانية الشهيرة نفس الصورة، الأحد، وغردت معها: "صباح الخير"، من ناحية أخرى، تحيي إليسا حفلا غنائاياـ يوم 14 فبراير/ شباط، بالتزامن مع عيد الحب، في القرية العالمية بإمارة دبي الخليجية. كما تواصل إليسا، تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه في عيد الفطر.

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