ليلى علوي تدعم الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان‏

أزمة كبيرة كانت قد تصاعدت إثر نشر الفنان محمد رمضان في شهر سبتمبر الماضي لفيديو أثناء تواجده في كابينة إحدى الطائرات الخاصة ‏جالسًا بجوار مقود الطائرة، أدت لإيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة وإيقاف مساعده لمدة عام كامل.‏

تفاعل عدد من المشاهير والفنانين مع الأزمة التي فجرتها تصريحات الطيار الأخيرة حول وضعه الحالي، ومنهم الفنانة ليلى علوي التي ‏علقت على منشور استطلاع رأي بموقع "أخبارك" حول مدى استحقاق قائد طائرة محمد رمضان للعقوبة، لتشارك علوي برأيها ‏المتضامن مع الطيار في أزمته قائلة: "لا يستحق".‏

كان الكابتن أشرف أبو اليسر قائد الطائرة الموقوف عن العمل أوضح ، أن محمد رمضان طلب ‏أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية لكي يريها لابنه "علي" ووافق الطيار على ذلك الأمر بناء على إنسانيته، خاصة أن الطائرة المذكورة ‏هي ‏طائرة خاصة وليست طائرة ركاب عامة، وعدد الراكبين لا يتجاوز الـ 8.‏

أكد الطيار الموقوف عن العمل أن الطائرة الخاصة لا يوجد بها باب فاصل بين كابينة الطيارين وبين مقاعد الركاب، مشيرًا إلى ‏أنه ‏وافق كالعادة في مثل هذه المواقف على التقاط صورة مع رمضان حيث أنه بحكم طبيعة الركاب المميزين من وزراء أو أمراء أو ‏فنانين ‏قد تحدث موافقة ضمنية من الطيار على التقاط صورًا تذكارية وليست للنشر.‏

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تابع الطيار أن هناك خطأ قد حدث عندما نشر محمد رمضان الفيديو، حيث أنه أولًا نشره بغير علمه ثانيًا أن رمضان لم يكن هو ‏قائد ‏الطائرة كما أشيع وقتها، لافتًا إلى أن التعليق بجملة "محمد رمضان كان سايق الطيارة" هي جملة غير صحيحة بالمرة لأن الطيارين ‏لا ‏يقودون الطائرات ولكنهم يطيرون بها ورمضان كان جالسًا فقط بجوار مقود الطائرة ولم يتدخل في القيادة.‏

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