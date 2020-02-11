ليلى علوي تدعم الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان‏

القاهرة – لايف ستايل
أزمة كبيرة كانت قد تصاعدت إثر نشر الفنان محمد رمضان في شهر سبتمبر الماضي لفيديو أثناء تواجده في كابينة إحدى الطائرات الخاصة جالسًا بجوار مقود الطائرة، أدت لإيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة وإيقاف مساعده لمدة عام كامل.
تفاعل عدد من المشاهير والفنانين مع الأزمة التي فجرتها تصريحات الطيار الأخيرة حول وضعه الحالي، ومنهم الفنانة ليلى علوي التي علقت على منشور استطلاع رأي بموقع "أخبارك" حول مدى استحقاق قائد طائرة محمد رمضان للعقوبة، لتشارك علوي برأيها المتضامن مع الطيار في أزمته قائلة: "لا يستحق".
كان الكابتن أشرف أبو اليسر قائد الطائرة الموقوف عن العمل أوضح ، أن محمد رمضان طلب أن يلتقط معه صورة تذكارية لكي يريها لابنه "علي" ووافق الطيار على ذلك الأمر بناء على إنسانيته، خاصة أن الطائرة المذكورة هي طائرة خاصة وليست طائرة ركاب عامة، وعدد الراكبين لا يتجاوز الـ 8.
أكد الطيار الموقوف عن العمل أن الطائرة الخاصة لا يوجد بها باب فاصل بين كابينة الطيارين وبين مقاعد الركاب، مشيرًا إلى أنه وافق كالعادة في مثل هذه المواقف على التقاط صورة مع رمضان حيث أنه بحكم طبيعة الركاب المميزين من وزراء أو أمراء أو فنانين قد تحدث موافقة ضمنية من الطيار على التقاط صورًا تذكارية وليست للنشر.
تابع الطيار أن هناك خطأ قد حدث عندما نشر محمد رمضان الفيديو، حيث أنه أولًا نشره بغير علمه ثانيًا أن رمضان لم يكن هو قائد الطائرة كما أشيع وقتها، لافتًا إلى أن التعليق بجملة "محمد رمضان كان سايق الطيارة" هي جملة غير صحيحة بالمرة لأن الطيارين لا يقودون الطائرات ولكنهم يطيرون بها ورمضان كان جالسًا فقط بجوار مقود الطائرة ولم يتدخل في القيادة.
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