رامي صبري يشوق جمهوره لـ”حياتي مش تمام” استعدادًا لطرحها

شوق المطرب رامي صبري جمهوره، لفيديو كليب أغنيته الجديدة “حياتي مش تمام “، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

ونشر صبري بوستر الأغنية، عبر حسابه الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: ” “حياتي مش تمام.. قريبا”.

ويذكر أن الفنان رامى صبرى كانت أخر ألبوماته بعنوان “فارق معاك” وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع “يوتيوب”، ويضم ألبوم “فارق معاك”، 12 أغنية، وهى كالتالى: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنسانى”، و”قولت اللى عندى”، و”هو فى كده”، و”بقابل ناس”، و”أنا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبي عليك يا زمان”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمى”.

وأعلن المطرب رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان “نجم العرب” لعام 2019، وأهدى الجائزة لزوجته شيرين، مؤكدًا وجود العديد من الفناين الأفضل منه، ولكنه يعتز بتلك الجائزة، ويتمنى أن يكون دائما عند حسن ظن جمهوره، الداعم الأكبر له دائمًا وأبدًا.

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