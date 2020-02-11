محمد الباز ينتقد احتفاء النجوم والإعلاميين بحسن "شاكوش"

اعتبر الإعلامي محمد الباز احتفاء مجموعة من نجوم الفن والإعلاميين بالمغني الشعبي حسن "شاكوش" أمرا يثير التعجب، ويستحق وقفة.

ومع التسليم بتحقيق أغنية "بنت الجيران" لحسن "شاكوش" ملايين المرات من الاستماع، ووصولها إلى المركز الثاني عالميا بموقع "ساوند كلاود"، تساءل محمد الباز، خلال تقديمه حلقة من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن كان هذا الشكل من الفن هو ما ينتظر أن نقدمه للعالم.

وقال محمد الباز إن كلمات وموسيقى أغاني "المهرجانات" تعكس حالة من الفوضى، والعشوائية الشديدة جدا في الثقافة والتفكير والعادات والتقاليد، وطبيعي أن تنتج الفوضى التي شهدتها مصر خلال السنوات الفائتة نمطا من الفن، لكن هل هو ما يفترض أن نقدمه للعالم؟

وأضاف محمد الباز أنه ذهل عندما وجد أن الفنان أحمد حلمي، وهو نجم سينمائي مرموق له عشاقه ومحبوه، يظهر في فيديو يروج فيه لحسن "شاكوش" ويحتفي به، ثم احتفت به الفنانة منى زكي وعبرت عن إعجابها به، فضلا عن تحمس زملاء إعلاميين بشدة له، لدرجة خروجهم عن وقارهم في التعبير عن الحماس لما يفعله "شاكوش".

وتابع الباز: عندما نجد كبار الفنانين، المسؤولين عن صياغة وجدان البلد، وتقديم فن راق محترم، يروجون لهذا الشكل السيئ من الفن، ينبغي أن نقف وقفة.

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