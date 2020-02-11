"1917" يفوز بجائزة أفضل مزج صوتي

حصد فيلم الدراما والحروب "1917" للمخرج سام ميندز، جائزة الأوسكار لأفضل مزج صوتي. وذلك خلال الحفل الذي أقيم فجر اليوم على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، قد قدمت اعتذارا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لنشرها قائمة توقعات الفائزين بجوائز النسخة الـ92، عن طريق الخطأ. وشملت التوقعات التي تم نشرها فوز "Parasite" بجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي، أفضل سيناريو أصلي وأفضل مونتاج. كما ضمت فوز خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل ورينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة، ولورا ديرن وبراد بيت بجوائز التمثيل المساعدة.

وأدى الكشف عن هذه التوقعات، التي تتوافق مع نتائج العديد من النقاد وتبدو منطقية إلى حد كبير، إلى التساؤل عن مدى صحة بيان الأكاديمية، وهل بالفعل حدث خطأ تقني أم تم نشر النتيجة النهائية بطريق الخطأ؟ وهو ما يعيد إلى أذهاننا واقعة تبديل المظاريف عام 2017، حين أعلن فوز فيلم "La La Land" بجائزة أفضل فيلم وتم تصحيح الخطأ لاحقاً وإعلان "Moonlight" الفائز.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن إلغائها لتغطية فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية فإن السلطات الصينية قد أعلنت أن كافة الصحفيين ووسائل الإعلام لن تغادر الأراضي الصينية ولن تذهب لتغطية حفل الأوسكار الثاني والتسعين.

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