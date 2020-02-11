"Parasite" يحصد جائزة أفضل فيلم دولي

تمكن فيلم الدراما والكوميديا "Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، من حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي. وذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وبهذه الجائزة، يدخل الفيلم التاريخ كأول فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة الأوسكار على مدار تاريخها. وتقدمت كوريا الجنوبية للمسابقة 30 مرة من قبل، ولم تتأهل للقوائم النهائية سوى مرة واحدة، العام الماضي، من خلال فيلم "Burning" للمخرج لي تشانج دونج.

ترشح الفيلم لـ6 جوائز أوسكار في فئات: "أفضل فيلم، المونتاج، الإخراج، تصميم الإنتاج، السيناريو الأصلي، أفضل فيلم دولي". وتدور الأحداث حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم كُليًا عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وسرعان ما يصير جميع أفراد اﻷسرة الفقيرة عاملين لدى اﻷسرة الثرية وتتصاعد الأحداث. ‎

وحصد فيلم "Parasite" مؤخراً عدداً من الجوائز المرموقة، مثل: بافتا، اختيار النقاد، جولدن جلوب، نقابة الكتاب الأمريكية، ونقابة ممثلي الشاشة.

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