"لص بغداد" الأول و"دماغ شيطان" في اخر القائمة في إيرادات الاثنين

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "رأس السنة".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الإثنين مبلغ 659 ألف 373 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "لص بغداد" المركز الأول في شباك التذاكر، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها 352 ألف 815 جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

احتل فيلم "الفلوس" المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 138 ألف 505 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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يأتي فيلم "رأس السنة" في المركز الثالث بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 115 ألف 649 جنيه.

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

في المركز الرابع يأتي فيلم "بنات ثانوي، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 46 ألف 474 جنيه.

والفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ماياتن السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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