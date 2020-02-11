لجين عمران تحتفل بميلاد ابنتها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للإعلامية السعودية لجين عمران ظهرت فيها وهي تقبل يد ابنتها جيلان في يوم زفافها.

وتبين من خلال المنشورات أنه تم أخذها عن حساب "سناب شات" الخاص بها. وبدا من خلالها أنها تحتفل بيوم ميلاد ابنتها.

وتذكرت في رسالة مؤثرة يوم علمت بأنها حامل بالأخيرة وكتبت: "كل سنة بهل اليوم أتذكر لما الدكتور قال لي "إنها فتاة". كيف سبحان الله إحساس جديد تفتح مثل الوردة بقلبي وكل يوم يكبر أكتر وأكتر".

وأضافت: "كل عام وأنت بصحة وفرح وسعادة ونجاح. الله لا يحرمني منك يا روحي". ويشار إلى أن الإعلامية احتفلت بزفاف ابنتها منذ أقل من عامين.

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وتخللت الحفل أجواء عاطفية حيث سارعت إلى معانقتها ولم تتمكن من حبس دموعها. كما أهدتها أغنية ووجهت إليها رسالة أمام الحاضرين قالت فيها: "أحببت أن أهديك شيئاً ليس بقيمته المادية. فيه جزء ولو بسيط من شعوري. في شعرة من شعوري". أضافت: "هديتي هي أغنية"، علماً أنها ترفض إظهار وجهها ولم تنشر لها أي صورة واضحة حتى الآن.

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