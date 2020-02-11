نيللي كريم ترحِّب بالعروض السينمائية

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة نيللي كريم، أن مسلسل "ذات" من أكثر الأعمال المقرّبة لقلبها، مشيرةً إلى أن مخرجة العمل كاملة أبوذكرى تهتم بأدق التفاصيل لكل الشخصيات، ما أخرج العمل بشكلٍ مميّز ومختلف.

وأضافت نيللي كريم، خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة أنها لا تختار أعمالها قياساً بحال السوق، لأن "الجمهور يحتاج لمشاهدة كل شيء، وأنا لا أحب حبس نفسي لنوعية محددة، ولذلك أحب التغيير من الكوميدي للتراجيدي والأكشن".

وعبّرت عن اعتزازها بتجربة مسلسل "سقوط حر" رغم ضعف التفاعل الشعبي معه. موضحة أن هذا المسلسل "عمل ثقيل" وليس تجاريًا، وتم تصويره في مصحة نفسية بالعباسية حيث بذلت مجهودًا كبيرًا لإنجازه مع المخرج الراحل شوقي الماجري.

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وأخبرت الحضور أنها فقدت القدرة على النطق خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "سقوط حر". حيث كان يُفترض أن تتحدث لأول مرة عندما يسألونها عن اسمها، وكانت قبلها تصور عددًا من المشاهد دون كلام، وعندما وجدت نفسها غير قادرة على الحديث بكت، لكن المخرج شوقي الماجري اعتقد أنها تمثل وتعيش في الشخصية.

وسردت أيضاً عن أحداث هذا المسلسل، أنها خلال تواجدها في الشارع، تحدثت إليها سيدة كبيرة في السن قائلة: "بتعملي في نفسك كده ليه يا بنتي ده تمثيل"، وهو ما جعلها تدخل في نوبة ضحك هيستيرية.

وفيما تمنّت تقديم المزيد من الأعمال السينمائية، اشتكت من قلة العروض الجيدة. وأكدت: "لم أتردد لحظة عندما عُرض عليّ فيلم (بنشتري راجل)"

وأشارت إلى أنها من المستحيل أن تتوقف عن ممارسة الفن، مؤكدة أنها تحب الإخراج جدًا، وتمتلك أفكارًا كثيرة تحب تقديمها ولا تجد مانعًا في الاتجاه للإخراج.

واستدركت: من الطبيعي لأي فنان أنه سيأتي وقت عليه وسيتوقف حتى لو بشكلٍ مؤقت، قائلة: "كلنا هيجي علينا وقت ونقعد في البيت"، مشيرةً إلا أنها بعدما حصلت على جائزة مهرجان القاهرة عن فيلم "أنت عمري"، بقيت لمدة سنتين دون عمل.



لقطات خلال تكريمها في المهرجان من صفحتها على "إنستغرام"