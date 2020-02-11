شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نورا، ابنة الفنان القدير الراحل حسن مصطفي، على مشاركة جمهور والدها بصورة من دولاب الذكريات، له مع والدتها الفنانة القديرة ميمي جمال، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، لتخطف بها الأنظار إلى والدها الراحل، وكتبت معلقة: " ٢٠١٤.. صورة تجمع أمي وأبي في احتفال فني عام قبل رحيله".

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وأدى الراحل حسن مصطفى على مدار مشواره الفنى، شخصيات عديدة قدمها بالرغم من أنه لم يحمل على عاتقه عملًا فنيًا كبطولة منفردة، إلا أنه كان يمثل عمود الخيمة فى كبرى الأعمال الفنية فى السينما والدراما والمسرح، تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث إنه من مواليد 26 يونيو عام 1933، أحب الفن وقدم له كل لحظة فى حياته فرحل وبقى ذكره طيبا حتى يومنا هذا.

وقدم فى مشواره الفنى 323 عملًا تنوعت بين الأفلام والمسرحيات على مدار 58 عامًا من الاجتهاد ورسم البهجة على وجوه الجمهور المصرى بالأداء الصادق السهل الممتنع، بالرغم من وضوح شخصيته إلا أن الفنان حسن مصطفى كان لديه العديد من الأسرار فى حياته والتى من الممكن أن تخفى على جمهوره الذى تابع أعماله ولا يزال يتابعها حتى الآن.

ففي العديد من اللقاءات التليفزيونية، والبرامج راح الفنان حسن مصطفى يسرد بعض الأسرار عن شخصيته، والتى تتفق تارة مع بعض الشخصيات التى قدمها، وتختلف فى أحيان كثيرة، وبعد رحيله أيضًا صرحت ابنته "نورا"، عن بعض تلك الخفايا التى كانت تعايشها مع الأب حسن مصطفى فى البيت.