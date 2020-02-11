شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم الفن في عزاء لينين الرملي؟.. هنيدي وهاني رمزي أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، الذي أقيم بمسجد عمر مكرم بوسط لبلد، وشهد حضور الفنان محمد هنيدي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، وغيرهم من النجوم.

وقال الفنان محمد هنيدي إنه قدم أول مسرحية في تاريخه مع الكاتب الراحل الكبير لينين رملي بعنوان أبو زيد، إضافة لبخيت وعديلة، كما أنه قيمة كبيرة رحلت عنا.

وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أن الأستاذ لينين الرملي قيمة كبيرة، ومفكر لن يتكرر.

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وقال الفنانة إلهام شاهين، إن لينين الرملي قدم أجمل المسرحيات وهو صاحب فكر مميز وشخصية لن تعوض.

وأكد الفنان عزت العلايلي، أن لينين الرملي قيمة كبيرة للغاية على المستوي الاجتماعي والدرامي والسياسي وحتى الإنساني، فهو شخصية من النادر أن تجد شخصية مثل لينين الرملي.