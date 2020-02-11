شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان لجمهوره: يرضيكوا أدفع للطيار 9.5 مليون جنيه تعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على فيديو الطيار الذى نشره الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة دخول الفنان محمد رمضان قمرة قيادة الطائرة، روى النجم محمد رمضان تفاصيل مع حدث مع الطيار عقب الأزمة.

وقال رمضان في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيس بوك: "جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب.. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه.. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته".

وتابع رمضان: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظرى.. طبعا ده اللى كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامى الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللى عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للى بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد"