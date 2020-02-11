شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تخوض تحدى dedos challenge على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة نجوم العالم، خاضت الفنانة سمية الخشاب، أحد أشهر تحديات تطبيق "تيك توك" وهو dedos challenge، الذى يعتمد على تقليد بعض الرموز التعبيرية "إيموجى" الموجودة على الشاشة، بنفس الترتيب، من خلال أصابع اليد، وقد حصدت سمية الخشاب من خلال هذا المقطع حوالى 2000 تعليق، و108 آلاف إعجاب، في يوم واحد فقط، ومن بين نجوم العالم الذين شاركوا في هذا التحدى، لاعبين كرة من بينهم سرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسبانى.

@somayaelkhashab #fingerroutine #سميه_الخشاب♬ Lalala - İlkan Gunuc Remix - danilla_carvalho

طرحت الفنانة سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" إذ تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

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تمّ تصوير فى سوريا وتحديداً فى الصحراء السوداء داخل السويداء التى تمتاز بطبيعتها المختلفة إذ أنّها منطقة حقول بركانية ما يُضفى على الكليب سِمَة خاصة، وحرصت مخرجة العمل رندلى قديح على تقديم عمل منفرد من نوعه خاصةً مع الكيمياء المهنية التى تجمعها بنجمة العمل سميّة الخشّاب إلى جانب صداقتهما منذ سنوات.

رندلى قديح المخرجة قالت إن فكرة الكليب تدور حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات "لوك" منها بصورة المرأة المُحارِبة وأخرى تُبرِز أنوثتها وأناقتها حيث حملت أزياء هذا الكليب توقيع مصمّم الأزياء اللبنانى توفيق الحسن، واكتملت إطلالة سميّة مع تسريحات شعرها بيد مصفّف ومُزيِن الشعر اللبنانى رواد عبّود، وماكياج بِبَصمة خبيرة التجميل اللبنانية صابرين حميّة. كما تخلّل الكليب عدة لوحات راقصة من تصميم مصمّم ومدرّب الرقص جوزيف سلّوم وإهتمّ بإطلالة الراقصات وسيم عبّود.