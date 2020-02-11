شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان يقدم الموسيقى التصويرية فى مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حالياً الموسيقار تامر كروان اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، والذى يتناول قصة حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى.

ومن المقرر أن يسافر كروان إلى دولة أوروبية خلال الأيام المقبلة لتسجيل الموسيقى مع العازفين، التى سيتم وضعها على مشاهد المسلسل، الذى يعد من أضخم الأعمال إنتاجاً في رمضان المقبل، كما يشهد تواجد نجوم الصف الأول كضيوف شرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من من الممثلين الشباب.

وكان بطل العمل أمير كرارة انتهى من 5 أسابيع من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، والحزام الأخضر، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.