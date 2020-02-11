شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة مستحملتش.. محمد هنيدي يسقط أرضا أثناء محاولته رفع الأثقال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدي على مشاركة جمهوره ومتابعيه، عبر صفحاته الرسمية المختلفة، بمقطع فيديو من وراء كواليس تصوير آخر مشاريعه الدعائية، والتي ظهر فيها لحظة سقوطه أرضاً بعد محاولة رفعه للأثقال داخل الإعلان، ضمن سيناريو الحبكة.

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واحتفل النجم محمد هنيدى أول فبراير بعيد ميلاده الـ 54، ويعد هو الفنان الذى مهّد الطريق لجيل كامل من النجوم الجدد، بعدما حطّم الأرقام القياسية من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، لتتوالى الأعمال التى اتسمت بالكوميديا، كما اشتهر هنيدى بخفة دمه وافيهاته التى لا ينساها جمهوره.





وفى أول فيديو له على تيك توك، ظهر النجم محمد هنيدى بلوك مختلف بعد أن دشن حسابا جديدا على "تيك توك"، أسوة بالفنانين الذين سبقوه إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.



لحظة سقوط هنيدى

هنيدى نشر عبر "ستورى" على إنستجرام مقطع فيديو يعلن فيه عن تدشينه حسابا على "تيك توك"، حيث ارتدى "شنب" مستعارا، وتحدث بطريقة شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والتى قدمها فى فيلم ومسلسل تليفزيونى، حيث قال بنفس أداء الشخصية "بسم الله الرحمن الرحيم .. النهاردة أول يوم ليا فى التيك توك .. أبشركم بسنة بيضا .. بيضا ع اللى داخل يتقصع ويترقص .. وعاملى فيها هيلا هوب".

محمد هنيدى تألق فى الكثير من الأعمال السينمائية التى تعد علامات بارزة فى مشواره الفنى، منها "إسماعيلية رايح جاى"، "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى أمستردام"، "عسكر فى المعسكر"، "بلية ودماغه العالية"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "يانا يا خالتى"، "فول الصين العظيم"، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية التى لا تنسى لصانع الابتسامة محمد هنيدى.