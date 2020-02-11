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مارتن سكورسيزي يصنع لنفسه جائزة أوسكار داخل منزله بعد خسارة فيلمه فى السباق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، في صورة جديدة نشرها من داخل منزله، بعد انتهاء الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والتي لم يحصل فيها فيمله The Irishman، على أى جوائز بعد ترشحه للكثير من الجوائز في تلك الدورة.

ونشر سكورسيزي، صورة له نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يمسك بقارورة كبيرة، يخرج منها بعض الأشكال البلاستيكية، والتي وصفها الكثيرون بأنها جائزة أوسكار من نوع خاص تم تصنيعها بطريقة خاصة من أجل تعويضه عن عدم فوزه بالجائزة هذا العام.

 

 

وجاءت القائمة الكاملة لـ جوائز حفل الأوسكار 2020 كالآتي:

 Parasite  أفضل فيلم

خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت أفضل ممثل مساعد  عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون  أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite

1917  أفضل مكساج

1917 أفضل تصوير سينمائى

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Ford v. Ferrari  أفضل مونتاج صوتى

Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة

Jojo Rabbit  أفضل سيناريو مقتبس

Parasite  أفضل سيناريو أصلى

The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير

Little Women أفضل تصميم أزياء

Once Upon a Time in Hollywood  أفضل إنتاج

American Factory  أفضل فيلم وثائقى

Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج

1917 أفضل مؤثرات بصرية

Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر

Parasite أفضل فيلم أجنبى

Joker أفضل موسيقى تصويرية

 

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