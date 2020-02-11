شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي يصنع لنفسه جائزة أوسكار داخل منزله بعد خسارة فيلمه فى السباق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، في صورة جديدة نشرها من داخل منزله، بعد انتهاء الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والتي لم يحصل فيها فيمله The Irishman، على أى جوائز بعد ترشحه للكثير من الجوائز في تلك الدورة.
ونشر سكورسيزي، صورة له نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يمسك بقارورة كبيرة، يخرج منها بعض الأشكال البلاستيكية، والتي وصفها الكثيرون بأنها جائزة أوسكار من نوع خاص تم تصنيعها بطريقة خاصة من أجل تعويضه عن عدم فوزه بالجائزة هذا العام.
وجاءت القائمة الكاملة لـ جوائز حفل الأوسكار 2020 كالآتي:
Parasite أفضل فيلم
خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker
رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy
براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story
ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman
بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite
1917 أفضل مكساج
1917 أفضل تصوير سينمائى
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى
Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة
Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس
Parasite أفضل سيناريو أصلى
The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير
Little Women أفضل تصميم أزياء
Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج
American Factory أفضل فيلم وثائقى
Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير
Ford v. Ferrari أفضل مونتاج
1917 أفضل مؤثرات بصرية
Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر
Parasite أفضل فيلم أجنبى
Joker أفضل موسيقى تصويرية
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