شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هبة عبد الغنى زميلة ياسمين صبرى بسبب "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة هبة عبد الغني تصوير مشاهدها ضمن أحداث "فرصة ثانية" في فيلا بشبرامنت، وتجمعها المشاهد بالفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل، وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية "صافي" وهى إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبرى، ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.





وكانت هبة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية، خاصة أنها تظهر بلوك غريب على الجمهور.

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلى جانب كونة التعاون الأول الذى يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل





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يذكر أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني ، وعمرو الشناوي و و سارة الشامي و محمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

‎وعلى جانب آخر يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" بطولة الفنان بيومي فؤاد على المنصة الإلكترونية "watchit"

ويعد هذا أول مشاركة لها في عمل كوميدي يتم عرضه على منصة الكترونية، وأعربت هبة عبد الغني عن سعادتها، بالمشاركة في المسلسل خاصة أنها تقدم من خلالة شخصية كوميدية بشكل جديد عليها، وقدمته بشكل مميز، لاقى استحسان الجمهور رغم عرضه على منصة إلكترونية.